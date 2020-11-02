Остановка на улице Терновского стала жертвой вандализма

02.11.2020 | 20:00

Нападению вандалов подвергся остановочный павильон на улице Терновского. Стеклянный щит изуродован. На покрытии вмятины и дыры. Хулиганы испортили плакат, на котором изображен памятный камень Емельяна Пугачева.

«Недавно, может, недели две-три назад, раньше нормально было. Наверное, ночью, вандалы», - предположила женщина.

Предмета, которым была изуродована остановка, журналисты «Службы 11» не нашли. Прохожие выдвигают свои версии произошедшего.

«Наверное, какими-то палками. Неприятно все это видеть. Были бы видеокамеры, чтобы сняли и этих...» - отметила горожанка.

Найти и наказать хулиганов будет очень сложно, считает женщина. Скорее всего, вандалы действовали под покровом ночи. Прохожие говорят, лучше бы чем-то полезным занялись, пустили свою силу в дело.

Пока одни занимаются искусством, украшая архитектурные объекты города, другие оставляют непонятные надписи на остановках.