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Из жизни

Остановка на улице Терновского стала жертвой вандализма

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Нападению вандалов подвергся остановочный павильон на улице Терновского. Стеклянный щит изуродован. На покрытии вмятины и дыры. Хулиганы испортили плакат, на котором изображен памятный камень Емельяна Пугачева.

«Недавно, может, недели две-три назад, раньше нормально было. Наверное, ночью, вандалы», - предположила женщина.

Предмета, которым была изуродована остановка, журналисты «Службы 11» не нашли. Прохожие выдвигают свои версии произошедшего.

«Наверное, какими-то палками. Неприятно все это видеть. Были бы видеокамеры, чтобы сняли и этих...» - отметила горожанка.

Найти и наказать хулиганов будет очень сложно, считает женщина. Скорее всего, вандалы действовали под покровом ночи. Прохожие говорят, лучше бы чем-то полезным занялись, пустили свою силу в дело.

Пока одни занимаются искусством, украшая архитектурные объекты города, другие оставляют непонятные надписи на остановках.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это не нормальный вид

Гость||

Вот интересно, а полиция вообще расследует такие случаи, дело было заведено?

Имя: Гость
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