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Из жизни

На проспекте Победы коммунальщики спилили здоровые тополя

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Еще один тополь стал наполовину меньше. Жители дома на проспекте Победы, 115, смотрят на это с ужасом. Деревья растут на территории дома, и разрешения на опиловку, вырубку собственники не давали.

«От бордюра - 16,7 метра, практически до забора. Каждую весну мы там убираемся, наводим порядок. Мы считаем, что это варварство!» - заявила председатель ТСЖ «Рубин-2» Людмила Рыжова.

Проверить, посчитать хотя бы в шагах не получилось: слишком густы заросли, много самосева, не проберешься по прямой линии даже с небольшой погрешностью.

Жители окружили мастера МУП «Зеленое хозяйство». Они не понимают, почему обрубили здоровые тополя - это видно по срезу. Тот сообщил, что деревья уже возрастные и могут погибнуть, а сухие будут пилить обязательно.

История началась давно. На огороженную территорию соседней организации упала ветка. Поскольку там стоят дорогие машины, ущерб мог бы быть солидным. Компания обратилась в управление ЖКХ с просьбой опилить и вырубить аварийные деревья.

Муниципальное учреждение провело обследование и выдало разрешение на проведение работ. Они начались вопреки воле жильцов дома. Правда, в документах указано, что земля городская.

Пусть так, соглашается Людмила Васильевна, но пощадили бы здоровых великанов.

«У нас действительно есть деревья, которые необходимо резать, - сухие, поломанные. Но почему-то режут тополя, которые еще могли бы принести много пользы. У нас рядом дорога, трасса», - привела свои доводы председатель ТСЖ.

Она не может уловить логику: когда надо проводить уборку, власти считают, что здесь земля ТСЖ, когда вырубку - что участок принадлежит городу.

Рабочие тем временем прекратили работы до выяснения всех обстоятельств.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Варвары, скорее всего после себя ничего не уберут!!! Будет очередная стихийная свалка!

Гость||

Пензенская власть больна, она заражена вирусом ненависти всего зелёного, произрастающего на территории города и благотворно действующего на жителей!

Гость||

Кому-то дрова для бани понадобились.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

МУП «Зеленое хозяйство».
Эту контору необходимо срочно переименовать в "Варварское хозяйство по уничтожению растительности"!

Гость||

Пилят все деревья и ставят заборы на каждом шагу - царит идиотизм полнейший!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тот сообщил, что деревья уже возрастные и могут погибнуть, а сухие будут пилить обязательно.
Расценки в студию.

Гость||

Ну так это ж тополя, самое полезное дерево, особенно весной, чё возмущаетесь непонятно, и это горит пух ещё как бензин. Какая польза от 40 летних деревьев великанов?

Гость||

И земля все таки чья? Сначала бабуля говорит что тсж, а в конце уже соглашается, что городская, непонятно

Гость||

Гость писал(a):

Пилят все деревья и ставят заборы на каждом шагу - царит идиотизм полнейший!
Согласен! Пусть руки у варваров отсохнут. Вредители.

Имя: Гость
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