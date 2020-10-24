На проспекте Победы коммунальщики спилили здоровые тополя

24.10.2020 | 18:00

Еще один тополь стал наполовину меньше. Жители дома на проспекте Победы, 115, смотрят на это с ужасом. Деревья растут на территории дома, и разрешения на опиловку, вырубку собственники не давали.

«От бордюра - 16,7 метра, практически до забора. Каждую весну мы там убираемся, наводим порядок. Мы считаем, что это варварство!» - заявила председатель ТСЖ «Рубин-2» Людмила Рыжова.

Проверить, посчитать хотя бы в шагах не получилось: слишком густы заросли, много самосева, не проберешься по прямой линии даже с небольшой погрешностью.

Жители окружили мастера МУП «Зеленое хозяйство». Они не понимают, почему обрубили здоровые тополя - это видно по срезу. Тот сообщил, что деревья уже возрастные и могут погибнуть, а сухие будут пилить обязательно.

История началась давно. На огороженную территорию соседней организации упала ветка. Поскольку там стоят дорогие машины, ущерб мог бы быть солидным. Компания обратилась в управление ЖКХ с просьбой опилить и вырубить аварийные деревья.

Муниципальное учреждение провело обследование и выдало разрешение на проведение работ. Они начались вопреки воле жильцов дома. Правда, в документах указано, что земля городская.

Пусть так, соглашается Людмила Васильевна, но пощадили бы здоровых великанов.

«У нас действительно есть деревья, которые необходимо резать, - сухие, поломанные. Но почему-то режут тополя, которые еще могли бы принести много пользы. У нас рядом дорога, трасса», - привела свои доводы председатель ТСЖ.

Она не может уловить логику: когда надо проводить уборку, власти считают, что здесь земля ТСЖ, когда вырубку - что участок принадлежит городу.

Рабочие тем временем прекратили работы до выяснения всех обстоятельств.