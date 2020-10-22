Развалины на улице Ударной превратились в помойку

22.10.2020 | 20:34

Постройки, расположенные на улице Ударной, скорее сами разрушатся со временем, чем их снесут, предполагают жители дома № 32. Их окна выходят на развалины, в которых часто блуждают подростки или бродяги.

«Поджогов нет, но этот бардак надоел уже. Как помойку сделали», - рассказала супружеская пара.

Они живут тут недавно и, возможно, поэтому не видели, как в руинах разгорается огонь. Подобных историй за годы съемочная группа «Службы 11» наслушалась немало. Однажды местная активистка даже подверглась нападению: из кустов выскочил мужчина, схватил сумку и убежал.

«За лето трава будет выше крыши, окон домов не видно», - пожаловалась Татьяна Ивановна.

Женщина не один год добивается того, чтобы за территорией следили: косили траву, вырубали кустарник и решали вопрос с хозяйственными постройками.

«Раньше здесь слесари были, кладовые с инвентарем. Потом они переехали, а бытовки заросли мусором и горят каждый год», - отметила Татьяна Ивановна.

За два года строения стали выглядеть еще хуже. Насколько выяснила активистка, их не сносят из-за того, что у зданий есть собственник, а тот ничего делать не намерен.