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Из жизни

Пензенцы замусорили сквер на улице Лозицкой

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Небольшой скверик, в котором растут кудрявые березы, постепенно загрязняют люди. Зеленая зона находится около дома № 28 на улице Лозицкой. Среди опавшей листвы валяются фантики, пустые бутылки и даже использованные медицинские маски. Природную красоту уродует человеческое свинство.

«Это длится годами, гадость! Кидают мусор, люди у нас такие, значит, у них и дома так же», - отметила Вера Алексеевна.

Женщина рассказала, что пьяных компаний в этом районе замечено не было. Мусор оставляют идущие мимо люди.

«И прохожие кидают. Уберут все в пакетик, а следом идет прохожий и тут все бросает», - пояснила горожанка.

Сквер убирают регулярно. Несколько раз в неделю Вера Алексеевна видит, как на территории работают дворники и тщательно вычищают всю зеленую зону. Все дело - в несознательности людей, и даже наказание тут не поможет.

«Это уже менталитет. Впору идти и в сумку собирать», - высказалась женщина.

Поражает то, что буквально в нескольких метрах от сквера стоит мусорный контейнер. Людям лень сделать пару шагов и выкинуть фантики в урну. Легче бросить под березу - кто-нибудь да уберет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот пензенцы! Некультурные, однако, люди! Мама и папа их что ли не воспитывали, не учили не мусорить на улицах своего родного города.

Гость||

На Лозицкой нет 28 дома! Это 2й Виноградный проезд, 28!

Имя: Гость
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