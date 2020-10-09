Пензенцы замусорили сквер на улице Лозицкой

09.10.2020 | 20:55

Небольшой скверик, в котором растут кудрявые березы, постепенно загрязняют люди. Зеленая зона находится около дома № 28 на улице Лозицкой. Среди опавшей листвы валяются фантики, пустые бутылки и даже использованные медицинские маски. Природную красоту уродует человеческое свинство.

«Это длится годами, гадость! Кидают мусор, люди у нас такие, значит, у них и дома так же», - отметила Вера Алексеевна.

Женщина рассказала, что пьяных компаний в этом районе замечено не было. Мусор оставляют идущие мимо люди.

«И прохожие кидают. Уберут все в пакетик, а следом идет прохожий и тут все бросает», - пояснила горожанка.

Сквер убирают регулярно. Несколько раз в неделю Вера Алексеевна видит, как на территории работают дворники и тщательно вычищают всю зеленую зону. Все дело - в несознательности людей, и даже наказание тут не поможет.

«Это уже менталитет. Впору идти и в сумку собирать», - высказалась женщина.

Поражает то, что буквально в нескольких метрах от сквера стоит мусорный контейнер. Людям лень сделать пару шагов и выкинуть фантики в урну. Легче бросить под березу - кто-нибудь да уберет.