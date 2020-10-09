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Из жизни

На улице Карпинского разлилось озеро из нечистот

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Источник питает зловонное озеро на улице Карпинского, разлившееся по всей низине в районе домов № 15 и 17. Поток из водоема утекает в сточную канаву, а по той - мимо сквера Бессмертного полка, пропитывая омерзительным запахом все вокруг.

Хуже всего приходится жителям пятиэтажек на Карпинского. Отдыхающие хотя бы могут уйти из сквера, а местным деваться некуда.

«Ночью проснусь, и дышать нечем», - пожаловалась пенсионерка.

«Я четвертом этаже на балкон боюсь выходить. Невозможно!» - рассказала местная жительница.

Старые канализационные трубы не справляются с высокой нагрузкой: к ним подсоединен большой район. К тому же не все жители понимают, что не стоило бы смывать в унитаз тряпки или несвежие продукты - из-за этого коммуникации забиваются.

Из колодца зловонные потоки выливаются периодически. Те, что сейчас, текут неделю.

«Я на первом этаже живу - кошмар, хоть не открывай ничего! Села подышать, а дышать нечем», - отметила женщина.

Мерзкий запах расползается не только по скверу. Его можно уловить и в домах на проспекте Победы, что довольно далеко от места утечки.

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Гость||

жалко не у 33 дома

Гость||

Вот чем мне всегда нравилась партия Единая Рванина,так это своей стабильностью.При её правлении всё стабильно плохо и стабильно всё ухудшается.

Имя: Гость
Комментарий:

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