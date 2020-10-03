На ул. Натальи Лавровой слабая сеть канализации не удерживает стоки

03.10.2020 | 18:30

Не успел вырасти новый жилой квартал в районе Гидростроя, как уже погряз в зловонных нечистотах.

Первопроходцами свободной территории в Засечном несколько лет назад стали новоселы малоэтажных домов на улице Натальи Лавровой. Микрорайон стал быстро расширяться, тут и начались проблемы.

«ЖК «Весна» осуществляет незаконную врезку в нашу канализационную систему. Она, конечно, не лично наша, но была проведена для «Сурского квартала». У нас в районе три ЖК: «Семейный», «Сурский квартал» и «Весна». «Весна» готовится к сдаче дома», - раскрыла суть проблемы жительница дома № 8 Ольга Никишина.

Многоэтажки растут, а система канализации осталась прежней и малоэффективной для такого количества квартир.

«Нагрузка большая. Они там будку поставили, но не переключились. И сейчас там пройти нельзя, постоянно фекалии, текут они в поле. А рядом - детская площадка, это будет гепатит и все на свете!» - предрекла жительница дома № 10 Наталья Кондрашина.

Болото, распространяющее запах отходов человеческой жизнедеятельности на всю округу, постоянно пополняется свежими стоками.

В других местах они периодически покидают канализационные колодцы и бегут ручьями по окрестностям.

Прокладка труб, которые должны подсоединить к слабой канализационной системе, практически завершена. Люди боятся, что может произойти фекальный взрыв.

«Вызвали полицейских, составили заявление. Но проблема в том, что с нами никто не хочет разговаривать, все наши просьбы остаются без ответов», - констатировала юрист управляющей компании Светлана Ильичева.