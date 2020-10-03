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Из жизни

Лестница в доме на улице Кижеватова калечит жильцов

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Жильцов третьего подъезда дома № 29 на улице Кижеватова не устраивает состояние крыльца. Бетонное покрытие давно потрескалось, образовались дыры. Хотя восстановительные работы приводились не так давно, но после них все стало еще хуже, говорят местные.

Высота ступеней слишком большая. Подниматься даже молодым людям нелегко, а пенсионеры и вовсе могут покалечиться.

«Двоюродная сестра немножко зацепилась и упала. Я сама тут падала - один раз, давно - перелом руки был!» - рассказала жительница дома.

Чтобы спускаться было хоть чуть легче, один из жильцов смастерил ступеньку с боковой стороны крыльца. Теперь все люди пользуются ею, но зимой так делать не получается.

«Зимой обходим где придется, но тут - невозможно!» - оценили «удобство» пенсионерки.

Жильцы уже несколько раз обращались в управляющую компанию, которая обслуживает дом, с просьбой отремонтировать лестницу и сделать шаг менее высоким. Однако организация никаких мер не принимает, а люди продолжают падать со ступенек и калечиться.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Все силы и средства брошены на борьбу с коронавирусом.

Победят вражину - будет и крыльцо.

Имя: Гость
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