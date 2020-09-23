Пензячка пожаловалась на отсутствие пандуса у многоэтажки на Собинова

23.09.2020 | 19:48

«Я выхожу с ходунками, оставляю их, беру трость, а за мной идет муж и несет инвалидную коляску», - рассказала жительница дома № 5 на ул. Собинова Елена.

Девятиэтажный дом сдан в эксплуатацию в 1996 году. Здание добротное, строилось качественно, но, видимо, разработчики проекта предполагали, что жить в высотке будут люди вечно молодые, здоровые, не способные получать травмы, а мамы не должны выходить на прогулку с колясками.

Нет пандусов ни в подъездах, ни на одном крыльце.

«Будет зима, и здесь вообще никогда не выйдешь», - пожаловалась женщина.

Елена переехала с семьей в этот дом в августе, еще только начинает обживаться. Отсутствие пандусов - серьезный недочет. Странно, что жители за почти 15 лет не потребовали их установки.

Есть еще одна проблема, которая ухудшила здоровье Елены, - ямы во дворе. На днях во время дождя колесо попало в глубокую выбоину, таившуюся под грязной водой.

«Вылетела на метр от коляски, лицом в грязь. Пришли домой, вызвали скорую, оказался перелом со смещением гайморовой пазухи на лице, трещина. Сейчас прохожу лечение», - поделилась бедой жительница дома.

Елена этого так не оставит. Справки из больницы есть, она будет выяснять, кто отвечает за состояние двора на Собинова, 5, и предъявлять претензии.

В 2019 году по программе по исполнению наказов избирателей территорию заасфальтировали частично - там, где были самые глубокие ямы. Несколько оставшихся испортили всю картину плюс пострадал человек.

Елене теперь вдвойне тяжело с травмой забираться на крыльцо и по лестнице в подъезде без пандусов - это настоящая пытка.