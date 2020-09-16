Жительница Богословки о местной амбулатории: Стыдно!

16.09.2020 | 20:08

«Жизнерадостными» надписями украшен вход в здание № 5 в селе Богословка. На втором этаже располагается местная амбулатория. К работе медицинского учреждения у Натальи Петровны претензий нет, а вот то, что происходит на первом этаже, пенсионерку не устраивает.

«Кончилась советская власть - и на протяжении этих времен ремонт не делался никогда. Провода висят, то и гляди убьет кого-нибудь. Так у нас работает власть районная, местная», - пожаловалась Наталья Петровна.

На входе в дверном проеме пришедших встречает свисающая с потолка розетка. Изоляция провода повреждена, случайное прикосновение может привести к страшным последствиям.

Стены в подъезде почернели - то ли от пожара, то ли из-за того, что пыль не протирали уже несколько десятков лет. А ведь в амбулаторию ходит очень много пожилых людей.

«Это здание - на балансе Богословского сельсовета. На втором этаже амбулатория, она арендует помещение. Люди приходят все и возмущаются. Стыдно! Вроде бы больница - она должна быть чистая и светлая сама по себе. А тут как входишь, сразу неприятно», - отметила Наталья Петровна.

Посетители медицинского учреждения выбрасывают использованные бахилы на первом этаже под лестницу. Видимо, считают, что испортить внешний вид здания это не может.