Пензенцам трудно пользоваться лавкой на остановке у школы № 35

16.09.2020 | 20:33

Негативно приняли пассажиры одну из деталей нового остановочного павильона у школы № 35. Им не нравится лавка. Неспроста люди стоят рядом с ней, а не садятся, - придется выполнить акробатический трюк.

«А что пытаться? Я не могу. Это допустимо?» - возмутилась Валентина Александровна.

«Скорее всего, чтобы сумки ставить. Здесь школа, дети с рюкзаками. На той стороне, кстати, раньше сделали, но аккуратно», - отметил Юрий Вениаминович.

Даже без измерительного прибора можно определить: лавка в павильоне напротив смонтирована примерно на уровне коленей стоящих людей, а здесь высота доходит до бедер.

«Я в пожилом возрасте должна стоять и держать лавку. Не могу сесть», - пожаловалась пенсионерка.

Остановочный павильон появился после ремонта проезжей части по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Старый убрали в мае, и люди довольно долго ждали возвращения навеса.

Новый вполне вместителен, на лавке смогли бы усесться четыре человека. Но им комфортнее стоять. А может, это намек, что на своих двоих полезнее во всех отношениях - неспроста на боковой панели висит баннер с призывом передвигаться пешком.