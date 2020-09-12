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Из жизни

У арки дома на Московской водой размыло асфальт

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Наглядный пример, как вода точит камень: она раздолбила асфальт, бетонные плиты лестницы, из-за просевшего грунта горловина колодца перекосилась, через дыру виднеются трубы. Окно в подземный мир образовалось в арке на Московской, в пешеходной зоне.

«Такое и в Заречном есть, хоть и мало. Днем тут все вроде видно, а ночью приятного мало было бы. Даже страшно», - констатировали горожане.

Не за один год возникли дыры в грунте. Вода размывала полотно планомерно - дождевая, талая, из трубки кондиционера. Зимой 2017 года хитроумный дворник установил в арке таз для сбора капель: на крыше таяли снег и сосульки, на дорожке образовывалась наледь, люди поскальзывались, падали, ругались.

«Правильно сделали!» - оценил прохожий.

И все же вода сотворила недоброе - провал пугает. А ведь разрушение может пойти еще быстрее: всем известно, что где-то в недрах Московской змеятся подземные ходы, проложенные в старину.

Вряд ли кому захочется в них очутиться, внезапно провалившись на выходе из арки между домами № 13 и 15.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да класть на вашу московскую, главнее выборы меня, кентавр за 41 лимон и делёж бюджета мнжду собой.....вот

Имя: Гость
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