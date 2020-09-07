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Из жизни

Жители проспекта Победы пожаловались на уборку мусора

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В удовлетворительном состоянии находится территория, написано в документе, присланном из администрации Октябрьского района. Это ответ на просьбы жильцов проспекта Победы, 140 и 142, убрать мусор за пределами контейнерной площадки. Бумага датирована 25 августа, в ней сказано, что акцию по очистке провели 14-го. Но в сентябрьский день съемок никаких следов работы не было заметно.

«С других домов приносят нам сюда все, и машина никогда не приезжает и не убирает у нас», - пожаловалась местная жительница.

Пользуются площадкой обитатели восьми многоквартирных зданий: на проспекте Победы, Рахманинова, Тернопольской. Баки заполняются вмиг, поэтому вывозят их часто. Крупногабаритный мусор, ветки люди складывают за пределами ограждения - эту груду убирают редко.

«Посмотрите, какая у нас помойка! А детский сад рядом, все летит туда. Люди кидают, зачем кидают? Придите, сделайте нам, мы ведь за это платим», - отметила пензячка Нина Ивановна.

В бумаге из администрации говорилось также, что нет в 2020-м средств на благоустройство площадок, лишь на уборку выделены. Активисты обратились к народным избранникам.

«Пообещали на будущий год, как только получат деньги, они нам сделают контейнерную площадку. Мы будем ждать, но нам сейчас надо чтобы убирали, хотя бы через день. Ведь восемь домов носят сюда», - пояснила местная жительница Любовь Ивановна.

К началу следующего года ограждение окончательно развалится. По словам жильцов, сбили его коммунальщики сами: тракторист не сориентировался в пространстве, машина задела и смяла профлист.

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