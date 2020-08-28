Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|20:42
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Из жизни

На Минской квартиросъемщики выбрасывают мусор из окон

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В самом начале теплотрассы на улице Минской неизвестные устроили помойку. Проходя мимо того места, люди выбрасывают фантики, бутылки, некоторые - даже целые пакеты с отходами. Однако на территории есть и постоянные обитатели.

«Собираются, сидят. И курят, и пьют, и спят там, и все делают», - рассказала местная жительница.

Но вряд ли бродяги могли нанести столько мусора, расфасованного по пакетам.

«Молодежь у нас сейчас каждый день меняются. Одни уезжают, другие приезжают. Они делают ремонт и выбрасывают где поближе. Поставят - и пошли, на кой им нести-то? Старые носят, а им необязательно таскать», - пожаловалась пенсионерка.

Женщина рассказала, что это еще цветочки, и предложила пройти дальше по теплотрассе к торцу дома № 21 на Минской. Горы пустых бутылок из-под горячительных напитков, остатки старой мебели, старые детские игрушки навалены вокруг труб.

«С этажей бросают. И каждый день, вечером «бум, бум, бум» с этой стороны. Так вот и живем. Я 27 лет живу, но тогда такого безобразия все равно не было», - пояснила местная жительница.

На покрытии теплотрассы видны вмятины. Вероятнее всего, они образовались после того, как кто-то из жильцов скинул с балкона тяжелый предмет, например стул. Видимо, приятно жить как на свалке.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бичевня,что от них ещё ожидать.

Гость||

Так это общаги. Сгноят как на Ударной и будут ждать квартиру.

Имя: Гость
Комментарий:

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