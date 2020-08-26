Жители Ударной починили дорогу подручными материалами

Ремонт при въезде во двор дома № 31 на улице Ударной состоялся силами самих жителей. Сделали так, как смогли, из подручных материалов. Накидали в ямы строительные отходы и щебенку, которая почти сразу же размякла в луже и превратилась в нечто странное.
«Потихоньку ходим. Ремонт делают и сами же выносят мусор сюда. Здесь невозможно ездить, пройти даже нельзя», - рассказала местная жительница.
Пока еще сухо, говорят местные, но во время осадков... Журналисты «Службы 11» бывали там после дождя.
«Асфальт новый клали и просто не продолжили. Когда выезжаю на своей машине, то бампер можно оставить», - жаловался мужчина.
Такого же мнения придерживаются и остальные жители.
«Когда едешь на машине, сразу начинает подвеска скрипеть. Там спуск, и спускаться на машине вообще неудобно. У нас подвеска второй раз летит из-за этого», - отметила девушка.
Дождей давно не было, говорят местные, а лужа пару дней как подсохла, потому что в тени сырость держится долго.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Нужно хорошо завязывать пакеты с мусором и укладывать в ямы. Утрамбуются и не сгниют лет 200.