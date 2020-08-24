Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|02:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Новый тротуар на Литейной улице граничит со стихийной свалкой

Печать

Грязь под ногами пешеходов на улице Литейной - неизменная годами картина. На участок, соединяющий остановку и улицу Ударную, жалуются давно. Люди спешат к больнице, к себе домой, но утопают в грязи. Правда, приехав в очередной раз, журналисты «Службы 11» заметили положительные изменения.

«Люди очень довольны. Благодарность тому человеку, кто это сделал. Одной женщине даже во сне приснилась эта дорожка», - рассказала жительница Пензы Диляра.

Правда, в бочке меда оказалась ложка дегтя. Особенно заметна проблема на подходе к остановке общественного транспорта.

«Люди просят, чтобы дорогу сровняли. Надо, чтобы дальше было красиво и аккуратно и кусты бы срезали. А так молодцы», - отметила женщина.

Похожие мысли возникают и у других людей, удивленных тем, что видят по соседству с долгожданным тротуаром.

«Этой дорожке очень рады. Но тут грязь и там, и по той дороге не пройдешь. Должны все окультурить! Это что такое? Набросали, накидали и ушли, никому не надо», - подчеркнула жительница Пензы Тамара Васильевна.

Есть надежда на то, что просто не успели прибрать за собой. Только рабочих в момент съемок на месте не оказалось. Неужели объект приняли в таком виде, удивляются люди.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Да вы же сами за это голосуете!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте