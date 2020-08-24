Новый тротуар на Литейной улице граничит со стихийной свалкой

24.08.2020 | 19:24

Грязь под ногами пешеходов на улице Литейной - неизменная годами картина. На участок, соединяющий остановку и улицу Ударную, жалуются давно. Люди спешат к больнице, к себе домой, но утопают в грязи. Правда, приехав в очередной раз, журналисты «Службы 11» заметили положительные изменения.

«Люди очень довольны. Благодарность тому человеку, кто это сделал. Одной женщине даже во сне приснилась эта дорожка», - рассказала жительница Пензы Диляра.

Правда, в бочке меда оказалась ложка дегтя. Особенно заметна проблема на подходе к остановке общественного транспорта.

«Люди просят, чтобы дорогу сровняли. Надо, чтобы дальше было красиво и аккуратно и кусты бы срезали. А так молодцы», - отметила женщина.

Похожие мысли возникают и у других людей, удивленных тем, что видят по соседству с долгожданным тротуаром.

«Этой дорожке очень рады. Но тут грязь и там, и по той дороге не пройдешь. Должны все окультурить! Это что такое? Набросали, накидали и ушли, никому не надо», - подчеркнула жительница Пензы Тамара Васильевна.

Есть надежда на то, что просто не успели прибрать за собой. Только рабочих в момент съемок на месте не оказалось. Неужели объект приняли в таком виде, удивляются люди.