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Из жизни

Пензенцы на ходу бросают мусор в переполненную канаву

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Прохожим интересно, с какой целью сушат ветки, - горы их навалены у сточной канавы. Та тянется от Свердлова и далее вниз, вдоль бокового фасада дома № 24а на Красной. Сучки давно спилили.

«Наклонялись ветки, еще когда снег был сильный. У нас все окна были закрыты. Первый и второй этаж были полностью закрыты, как под тоннелем мы ходили. Потом вызвали, все срубили, причем не под корень, а не понять как», - пожаловалась Антонина Васильевна.

Приезжали рабочие в форме, но из какой муниципальной организации, она не поинтересовалась. Ее порадовало, что в квартире стало светлее, когда срезали раскидистые ветки. Ими, как каймой, обложили края канавы. А она и так переполнена.

«Здесь все кому не лень сбрасывают», - рассказала горожанка.

Углубление для стоков превратилось в свалку. Гниющие отходы источают отвратительный запах. Если бы не оставили ветки, никто не стал бы кидать туда мешки с бытовым мусором, как резонно отметила Антонина Васильевна. Некоторые действуют по стереотипу: при виде кучи отходов обязательно вносят свою лепту.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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