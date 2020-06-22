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Из жизни

На Западной Поляне затопило выезд из гаражного кооператива

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Выезд из гаражного кооператива на улице Мира, рядом домом № 74, оказался затоплен, как и территория рядом с боксами. Туда попадает только часть воды, остальные нечистоты уходят в ливневку. Если бы не она, было бы еще хуже, говорит автомобилист.

«Судя по запаху, это не боржоми, точно. Льется пятый день. 05 обещали приехать», - рассказал местный житель Алексей.

В момент съемки сюжета никого из коммунальщиков на месте не было. Мужчина говорит, что проблему решать нужно кардинальными мерами, а не просто прочисткой труб. Их необходимо менять, плюс обеспечить надежное закрытие люка. Пока он просто завален досками.

«Это постоянное явление у нас. Крышки люка вообще никогда не было, мне кажется. И когда гроза была, туда все набилось и перестало уходить. Хорошо, ливневка есть, но заливает гаражи. Море у нас, и запах чувствуется», - отметил местный житель.

Непонятно, что за серое вещество наверху. Визуально похоже на бетон, но не твердое.

«Возможно, кто-то пытался заделать непонятным образом. 20 лет эта проблема есть. А когда новый дом построили, она усугубилась, потому что грузовики расшибли во время стройки и все ездят здесь», - пояснил Алексей.

По этой причине и необходимы кардинальные меры - вплоть до перекладки сточных труб.

«Весной в сапогах ходим», - пожаловался пензенец.

Другой мужчина, не пожелавший говорить на камеру, сообщил, что и энергетики внесли свою лепту: при прокладке сетей восстановили асфальт таким образом, что подняли уровень. Потому часть воды и пошла не на дорогу, как раньше, а в гаражи.

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