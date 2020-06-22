На Коммунистической улице две женщины пытались унести забор

22.06.2020 | 19:36

«Это как назвать? У меня слов нет. Ей под 70 лет», - сообщила жительница улицы Коммунистической, 47, Галина Алексеевна.

Женщина стала детективом. Случайно. Накануне ночью она оказалась очевидцем попытки совершения преступления, которое попало бы под 158 статью Уголовного кодекса, да еще под часть вторую - кражу, совершенную дуэтом по предварительному сговору. Две дамы унесли увесистую секцию забора - недалеко, спугнула Галина Алексеевна.

«Я вышла на балкон, смотрю... Я на них прикрикнула - и они кинули где пионы», - рассказала горожанка.

Часть ограды лежала под балконом у подъезда Галины Алексеевны, на асфальте следы от тяжелой конструкции. Та ждала своей участи несколько лет.

Забор выломали молодые люди.

«Пьяные врезались. Мы его прятали на зиму в подвал, втроем тащили. Потом весной на субботник сосед вытащил. Я говорю: «Клади его под балкон». Мы подали заявление, чтобы нам его восстановили, нам нужна была сварка», - пояснила женщина.

Это было в 2018-м. До 2020-го жители не дождались ремонта ограждения. Секция благополучно хранилась, на нее не покушались. Но вот вдруг понадобилась двум дамам.

Галина Алексеевна их опознала, утверждает: раз застала на месте - значит, пойманы и, соответственно, воры.

После ночного скандала дамы где-то затаились, боятся, что активистка с Коммунистической, 47, постарается привлечь их к ответственности за попытку кражи чужого имущества.