На улице Карпинского никому нет дела до упавших веток

Это не последствия апрельского снегопада, говорят прохожие на улице Карпинского, а результат сильного ветра, который подул уже в июне. Тем не менее пора бы убрать упавшие на тротуар ветки, ведь они лежат не один день.
«Наше «Зеленое хозяйство» очень плохое, я даже писала жалобу губернатору. Отвратительно работают!» - высказала свое мнение пензячка Людмила Владимировна.
Женщина вспомнила претензии к коммунальщикам, которые должны следить за состоянием зеленых легких планеты.
«Вырубили прекрасные каштаны возле пенсионного фонда на улице Коммунистической - шесть каштанов, которые были абсолютно не аварийные. А есть там аварийные каштаны, на которые смотреть уже страшно, они никого не интересуют», - пожаловалась горожанка.
Когда ждать вывоза упавших веток на Карпинского, непонятно.
«Я думаю, что это давно лежит. Когда деревья вырубили у школы № 58, там несколько месяцев ветки лежали около ограды», - отметила Людмила Владимировна.
Лучше бы сразу технику для погрузки подгонять - вместе с рабочими с пилами. А пока части деревьев лишь убрали с тротуара, чтобы можно было пройти.
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