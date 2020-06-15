На улице Карпинского никому нет дела до упавших веток

15.06.2020 | 20:00

Это не последствия апрельского снегопада, говорят прохожие на улице Карпинского, а результат сильного ветра, который подул уже в июне. Тем не менее пора бы убрать упавшие на тротуар ветки, ведь они лежат не один день.

«Наше «Зеленое хозяйство» очень плохое, я даже писала жалобу губернатору. Отвратительно работают!» - высказала свое мнение пензячка Людмила Владимировна.

Женщина вспомнила претензии к коммунальщикам, которые должны следить за состоянием зеленых легких планеты.

«Вырубили прекрасные каштаны возле пенсионного фонда на улице Коммунистической - шесть каштанов, которые были абсолютно не аварийные. А есть там аварийные каштаны, на которые смотреть уже страшно, они никого не интересуют», - пожаловалась горожанка.

Когда ждать вывоза упавших веток на Карпинского, непонятно.

«Я думаю, что это давно лежит. Когда деревья вырубили у школы № 58, там несколько месяцев ветки лежали около ограды», - отметила Людмила Владимировна.

Лучше бы сразу технику для погрузки подгонять - вместе с рабочими с пилами. А пока части деревьев лишь убрали с тротуара, чтобы можно было пройти.