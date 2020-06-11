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Из жизни

Жители домов на Беговой опасаются взрыва газовой трубы

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Пара сантиметров отделяет тонкую газовую трубу от мощного ствола дерева. Ветка коммуникаций питает голубым топливом большой район. Отрезок, почти погребенный под американским кленом, протянут между домами № 29 и 31 на улице Беговой.

«От этого дерева уже газовые трубы покосились, они криво стоят. Если еще долбанет гроза, то все упадет и мы взорвемся», - поделилась опасениями местная жительница Светлана Ивановна.

Молнии «любят» эти дома. Уже были случаи, когда расщепило дерево, страдало имущество жильцов.

«Два года назад стукнуло. Я была на работе, прихожу - у меня котел сгорел. Я вызывала мастера, и он сказал, что практически у всех по улице что-то погорело», - сообщила женщина.

Люди боятся и грозы, и непогоды. Немало уже деревьев повалило в этом году - ветер буйствовал.

«Нам страшно, мы горели в прошлом году, тут вообще в шоке были все. У меня документы уже все сложены в пакетах. Дерево упадет на трубу, взорвется, и дома сгорят. Нам что делать потом? Куда идти?» - пожаловалась местная жительница Нина Николаевна.

Она вспомнила пожар, когда хулиганы спалили сараи - это тоже было близко от газовой ветки. Злополучные коммуникации все время оказываются в очаге бедствия.

Дерево, создающее угрозу, вымахало в охранной зоне газопровода. Туда подъехать невозможно.

Ресурсоснабжающая компания знает о проблеме. Она заключила договор со специалистами, и те должны спилить клен до конца июня. Постараются все же пораньше.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нормальные жители давно бы попили это дерево по кускам, а не ждали, пока вырастет размером с баобаб.

Да и сейчас не поздно.

Имя: Гость
Комментарий:

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