На проезжей части Коммунистической появился провал

04.06.2020 | 19:48

Где-то в недрах улицы Коммунистической должны что-то ремонтировать: предупреждающий знак 1.25 дает знать водителям о приближении к участку, где ведут работы. В населенном пункте его ставят на расстоянии 50-100 метров до места.

На улице Коммунистической знак лежит - вероятно, указывает на что-то в глубине. Он уже пострадал от автомобилей, не меньше досталось и сигнальному ограждению. Жители накрыли провал щитком.

«Коммунальщики ничего не делают. И к мусорке не подъедешь - все раздавили. Все напрочь разбито. Я на своей машине чиркаю, клиренс низкий, сердце кровью обливается», - пожаловался местный житель.

Проезжая часть вдоль дома № 49 и соседних с ним на Коммунистической вся разбита. А провал возник после многодневной утечки, когда асфальт расползся в районе коммунальной камеры. Дыра становится все шире, что не может не отразиться на качестве местных дорог.