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Из жизни

На проезжей части Коммунистической появился провал

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Где-то в недрах улицы Коммунистической должны что-то ремонтировать: предупреждающий знак 1.25 дает знать водителям о приближении к участку, где ведут работы. В населенном пункте его ставят на расстоянии 50-100 метров до места.

На улице Коммунистической знак лежит - вероятно, указывает на что-то в глубине. Он уже пострадал от автомобилей, не меньше досталось и сигнальному ограждению. Жители накрыли провал щитком.

«Коммунальщики ничего не делают. И к мусорке не подъедешь - все раздавили. Все напрочь разбито. Я на своей машине чиркаю, клиренс низкий, сердце кровью обливается», - пожаловался местный житель.

Проезжая часть вдоль дома № 49 и соседних с ним на Коммунистической вся разбита. А провал возник после многодневной утечки, когда асфальт расползся в районе коммунальной камеры. Дыра становится все шире, что не может не отразиться на качестве местных дорог.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А деньги будут собирать за экскурсию к провалу?

Гость||

-Членам союза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

12 стульев. Глава 39.

Гость||

Гость писал(a):

А деньги будут собирать за экскурсию к провалу?
У каждого во дворе такие достопримечательности и бесплатно

Гость||

Пенза столица провалов. Чего стоит только один провал с кипятком на Аустрина

Гость||

Гость писал(a):

Пенза столица провалов. Чего стоит только один провал с кипятком на Аустрина
А провалы у Олимпа на проспекте Строителей !Всё выжимают из советской инфраструктуры не вкладывая в её обслуживание ,оскал местного капитализма.

Имя: Гость
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