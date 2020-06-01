Пензенцев удивила огромная куча камней на улице Ватутина

01.06.2020 | 19:24

Время возить камни, решили некие граждане и начали выгружать их на лужайку на улице Ватутина, перед домом № 39. Горки живописно возвышаются среди одуванчиков и в целом никому не мешают. Но, оказалось, есть люди, которые не понимают, с какой целью перед дорогой свалили кучи бута. Письмо прислали в «Службу 11».

«Это для клумбы, что ли? Но уж больно камни большие, какая же клумба будет! И под стройку не годятся. Куда такие громадины приспособишь? На дорогу тоже не высыпешь - машины все перебьются. Что за свалку устроили на улице?» - задался вопросом телезритель.

Даже в режиме самоизоляции люди все подмечают, видят, в «Службу 11» чаще пишут и звонят.

«Семь самосвалов привезли. Строиться, что ли, будут?» - предположила жительница Пензы Рашида.

Встретившиеся на улице местные тоже в недоумении.

«Может, что-то строить собирались здесь. Мы сами не знаем», - рассказала пенсионерка.

Как удалось выяснить журналистам, груда возникла благодаря частному лицу, он создал загадку для местных ради своего удобства. Выбрал свободную лужайку и свалил нужные ему камни - на время, больше негде было их хранить.