Инвалиды не могут пользоваться крутым пандусом на пр-те Строителей

11.05.2020 | 18:48

Жители дома № 1 на проспекте Строителей с ограниченными физическими возможностями переживают, что останутся изолированными на срок гораздо больший, чем это потребуется для борьбы с пандемией. Из-за конструкции, которая по идее должна, наоборот, помогать инвалидам. При ремонте входной группы появился новый съезд.

«Я шею сломаю на этом пандусе. Раньше пологий был. Они даже не померили ни коляску, ничего. Как можно на нем? Я боюсь! Я не спущусь вообще!» - пожаловалась жительница дома Елена.

На архивных кадрах виден прежний спуск. Он раза в три длиннее, и шире, и без узких направляющих для колес.

«У нас изначально был хороший. Потом он стал ломаться, но это кирпичи, и все понятно. У нас был пологий пандус, и люди с колясками и ходунками нормально спускались», - рассказала жительница дома Светлана.

Тот пандус бы отремонтировали, говорят инвалиды, и было бы все хорошо. Некоторые из них встретили препятствия на более раннем этапе, еще до нового спуска: вход перетянут ленточками, под колесами деревяшки.

«Я без посторонней помощи вообще никак», - пояснила женщина.

Инвалиды встали грудью на защиту своих прав, не дав рабочим возможности закончить начатое.

Сотрудники ЖКХ сообщили журналистам 11 канала, что позвонили своему руководству и прекратили работу до новых указаний от начальства.