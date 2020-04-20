Упавшие деревья перекрыли путь пешеходам на Рахманинова, 27

20.04.2020 | 18:04

Насаждения на улице Рахманинова, напротив гимназии «Сан», оказались повреждены. Полностью вырванные с корнем или лишившиеся части кроны, одни рухнули на газон, другие перекрыли тротуар. Прохожие вынуждены выбирать альтернативный путь. Коммунальщиков тут не видели - сейчас они перегружены работой, так что, вероятно, ждать скоро их не стоит.

«С неделю точно, думаю, такая музыка», - определила прохожая.

Множество деревьев пострадало неделю назад, 12 апреля, из-за мощного снегопада. Осадки привели к серьезным последствиям, устранять которые предстоит еще долго. Объем работ большой, быстро управиться коммунальщики не в силах.

«У нас скоро ничего не делается, тем более сейчас такая обстановка в городе, да и вообще по всему миру», - отметила горожанка.

Есть и положительные примеры, просто на общем фоне последствий буйства стихии они теряются.

«У нас, на Бородина, 17, убирают. Большая организация, дворника три или четыре. А здесь ничего сказать невозможно», - посетовала пензячка.

Местные жители ждут, когда и на Рахманинова, 27, специалисты ЖКХ опилят и уберут ветви - хотя бы те, что мешают пройти или могут упасть на прохожих.