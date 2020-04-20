Из жизни

Двор на Титова, 10, безнадежно захламила местная молодежь

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Сквер за гаражами, расположенными с торца дома № 10 на улице Титова, завален мусором. Он разбросан даже на месте сушилки посреди двора. Особенно много полиэтиленовых пакетов, да и бутылок предостаточно.

Причин три: контейнерная площадка без изгороди расположена в нескольких сотнях метров, для нетрезвых компаний созданы все условия, есть скамейки, а игровая зона привлекает детей.

«В основном пакеты налетели из мусорки, это раз. А во-вторых, приходят на детскую площадку, сидят там на качелях и бросают», - рассказал Александр Александрович.

С последней из указанных причин бороться можно с помощью правоохранительных органов, но только в теории. На практике не получается.

«Здесь молодежь по ночам сидит - как темно станет, собираются на каталке, на скамейках. Они разбрасывают, а дворников сейчас нет», - внес ясность Вячеслав Анатольевич.

Не исключено, что такая картина между домами на Титова и Докучаева связана еще и с эпидемией коронавируса: субботники отменили, простые горожане не помогают коммунальщикам. Местные опровергают эту версию.

«Нет, это почти каждый сезон так», - констатировал Александр Александрович.

Вряд ли в этом году ситуация быстро изменится. Скорее, наоборот, мусор пролежит намного дольше, учитывая обстановку с коронавирусом.

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Гость||

Мэрии надо открыть пункт приёма пластиковых бутылок-1 бутылка 1 руб. в итоге город будет без мусора из пластиковых бутылок.

Гость||

Так там общаги и общие кухни. Молодёжь можно убрать из деревни,а деревню из них - никогда.

Гость||

Я там один раз чуть не забеременела.

Гость||

А Титова-13 администрация Октябрьского района. неужели не видят это безобразие?

Гость||

Гость писал(a):

неужели не видят это безобразие?
Там общаги...

Гость||

Гость писал(a):

Мэрии надо открыть пункт приёма пластиковых бутылок-1 бутылка 1 руб. в итоге город будет без мусора из пластиковых бутылок.
это слишком дешево, хотя бы по 5 руб сделать

Имя: Гость
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