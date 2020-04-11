Деревья на улице Титова стали опасными для прохожих

11.04.2020 | 19:40

Зеленые насаждения на улице Титова - ровесники пятиэтажек. Даже постройки давно нуждаются в ремонте, а про растения нечего и говорить: многие из них опасны для прохожих и нуждаются в опиловке или в полном удалении. Некоторые накренились над проводами, что добавляет риска.

«Дома построили в 1964 году, с тех же пор и деревья посадили. Висят вон себе на проводах, никто и не смотрит. Кое-где опилили - там деревья упали на дорогу. А больше ничего не делали», - рассказал неравнодушный горожанин.

А ведь это необходимо.

«Депутат осенью приезжал - тоже несколько деревьев попилили. Сделали вид, что работа проведена. Около 14-го дома тоже маленько попилили. А дальше - все! Никому не надо ничего», - констатировал мужчина.

Некоторые горожане выступают категорически против полной вырубки старых деревьев, настаивая лишь на незначительной опиловке самых угрожающих. Они опасаются, что на освобожденное место ничего не посадят, а сделают там парковку или отдадут территорию под застройку.

Житель улицы Титова не подвержен подобным страхам. Ему кажется гораздо более ужасным, если опасные великаны останутся, ведь под ними люди ходят.

«Эти деревья уже негодные, они почти сухие, их так и так опиливать надо. На Беляева березы спилили - те стояли полностью сухие. И то некоторые еще остались», - пояснил активист.

Проблема актуальна для других улиц - например, на Западной Поляне насаждения тоже вошли в почтенный возраст.