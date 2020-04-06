06.04.2020 | 14:49

Призыв и указание на направление одновременно - кто-то из владельцев гаражных боксов разместил объявление в надежде на то, что прохожие перестанут бросать мусор, а донесут его до ближайшей контейнерной площадки, она в пределах видимости. Правда, в пользу просьбы не верят жители Вяземского, 19. Говорят, не во всем нужно винить человеческий фактор.

«Ветра все несут с помойки, которую, можно сказать, плохо убирают. Наш дом как страдалец - помойка рядом. То пожар, то бардак бесконечный, всегда проблемы», - пожаловалась местная жительница Галина Викторовна.

О том, что розу ветров коммунальщики не учли, местные жители говорили не раз. Но услышаны не были.

«Везде мусор летает, все кусты забиты. Нам не нравится такая обстановка! Нам хочется, чтобы порядок был, у нас дети маленькие, внуки, погулять чтобы нормально было. А получается безобразие», - отметила женщина.

В доме есть активисты, выходящие на субботник, но убираются они в основном возле пятиэтажки, дальше же территория муниципальная.

«Рядом с домом - это нам принадлежит, а здесь все брошено и никто никогда не убирает, если только кого-то пришлют. Как-то один раз они здесь были, собрали немножко для галочки. Но это было один раз и после того, как у нас съехала организация из-под моста», - рассказала горожанка.

Раньше именно ее сотрудники следили за ближайшей территорией ради положительного впечатления клиентов.

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