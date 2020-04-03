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Из жизни | На проспекте Строителей покосился забор контейнерной площадки

03.04.2020|15:57
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Контейнерная площадка рядом с домом № 50 на проспекте Строителей покосилась, одна стенка едва не падает, а вторая гремит на ветру. Своим внешним видом мусорка портит впечатление от всего двора многоэтажки.

«Неужели нельзя аккуратно сделать? Должен делать тот, кто отвечает за это. Давно уже», - отметила Румия Хаметовна.

Женщина предположила, что в такое состояние контейнерная площадка пришла из-за невнимательности сотрудника ЖКХ, который забирает отходы: многотонный грузовик задел ограду и с легкостью смял ее. Хотя, возможно, виноваты частные автовладельцы, что порой паркуются близко к баку.

В любом случае, искать нужно среди тех, кто за рулем. Свалить забор вручную почти нереально.

«Это машина, наверное. Сюда ставят машины частные», - рассудила местная жительница.

Территория возле контейнера также находится в плачевном состоянии. На земле валяется мусор.

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Гость|03.04.2020 19:06|

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