Контейнерная площадка рядом с домом № 50 на проспекте Строителей покосилась, одна стенка едва не падает, а вторая гремит на ветру. Своим внешним видом мусорка портит впечатление от всего двора многоэтажки.
«Неужели нельзя аккуратно сделать? Должен делать тот, кто отвечает за это. Давно уже», - отметила Румия Хаметовна.
Женщина предположила, что в такое состояние контейнерная площадка пришла из-за невнимательности сотрудника ЖКХ, который забирает отходы: многотонный грузовик задел ограду и с легкостью смял ее. Хотя, возможно, виноваты частные автовладельцы, что порой паркуются близко к баку.
В любом случае, искать нужно среди тех, кто за рулем. Свалить забор вручную почти нереально.
«Это машина, наверное. Сюда ставят машины частные», - рассудила местная жительница.
Территория возле контейнера также находится в плачевном состоянии. На земле валяется мусор.
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