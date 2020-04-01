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Из жизни | С контейнерной площадки на улице Крупской вывезли мусор

01.04.2020|15:30
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Непривычная суета вокруг контейнерной площадки на улице Крупской удивила местных жителей: сотрудники ЖКХ убрали опиленные ветки. Коммунальщиков собралось едва ли не больше, чем голубей, - нечасто такое увидишь.

Местные приглашают журналистов «Службы 11» довольно часто. С годами становится ненамного чище, акции по вывозу отходов с прилегающей территории помогают лишь на короткий срок. Мусоркой пользуются множество людей со всей округи, говорят, даже на грузовиках привозят.

Там же навечно остался и автомобиль. В прошлом году он еще не был до конца разобран.

«Мне кажется, ее поставили и потихонечку разбирают. Я не знаю, к кому эта площадка относится, сама хожу очень редко», - пояснила местная жительница Раиса Павловна.

Деревянные двери из жилой квартиры на подходе к контейнеру выполняют роль своеобразного тротуара. Когда-то там копали коммунальщики, а пешеходную зону не восстановили. Сообразительный народ нашел выход.

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