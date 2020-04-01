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Из жизни | На улице Шмидта несколько лет разрушается стена жилой двухэтажки

01.04.2020|15:46
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Дождутся ли расселения, сомневаются люди из дома № 20 на улице Шмидта, наблюдая за двумя процессами: возведением здания напротив (там, где еще недавно стояла признанная ветхой двухэтажка) и тем, как осыпается стена их собственного жилища. Разрушаться она начала еще несколько лет назад. Теперь и вбивание свай сказывается.

«Сейчас новый дом строят, сваи забивают - мы чувствуем: дом дрожит. Скоро все рухнет у нас, и все. И мы неаварийные - как это?» - пожаловалась Ольга Владимировна.

Дверь стоит нараспашку, замка нет - заходи кто хочешь.

«Там кошмар! Раньше была кочегарка. Были труба и свое отопление, но снесли давно, лет 30 назад», - пояснила женщина.

Помещение, которое можно было бы использовать, пустует. Однажды туда забрался бомж и умер.

«Здесь ограждение стояло, сидели слесари. Когда они сидели, было более-менее чистенько, хорошо. Но начало рушиться, их убрали. И уже основательно все рушится - ужас! Мы боимся, что скоро вообще упадем», - отметила горожанка.

За входом в подвальное помещение не следят давно, говорят обитатели двухэтажки.

«Я живу в этом доме восьмой год. И я ходила, и люди, которые живут над этим подвалом, и писали заявления, а они даже замок не повесили сюда. Вешали замок мы сами», - сообщила Вера Петровна.

Здание признано ветхим, по данным жителей, расселение запланировано на 2030 год. Но эти 10 лет еще как-то протянуть надо. Учитывая состояние двухэтажки, отношение коммунальщиков к ее ремонту и рядом расположенную стройку, шансов немного.

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