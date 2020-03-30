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Из жизни | Жители дома на улице Урицкого страдают из-за голых сетей на чердаке

30.03.2020|15:45
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Целая стая успела вылететь с чердака дома № 74 на Урицкого, когда съемочная группа 11 канала поднялась туда. Один лишь голубь задержался. Но понять, что птиц там много, можно по кучам помета, перьев, по гнездам. А в темных закоулках лежат мертвые пернатые.

Еще в прошлом году управляющая компания получила предписание жилищной инспекции очистить чердак, но проигнорировала его, теплоизоляцию сетей также не сделала. А для дома это большая проблема.

«У нас 20 квартир на пятых этажах, в прошлом году зимой 17 из них были затоплены, причем капитально, из-за труб отопления, которые на чердаке. У нас подача кипятка сверху идет, кипяток здесь стынет весь, и все тает на крыше», - пояснил житель дома Сергей.

Последние 15 лет население борется с подтоплением. Люди страдали морально и материально. Кровля, которую капитально отремонтировали в 2005 году, быстро прохудилась.

«Неправильно сделана крыша. Снег долбят ломами, продолбили там ее», - жаловалась жительница дома Нина.

2020-й - знаменательный год для обитателей Урицкого, 74: по региональной программе капитального ремонта будут менять кровлю. Это случится очень скоро, вот почему так важны и очистка чердака от мертвых голубей и помета, и теплоизоляция сетей.

«Новая крыша все равно потечет, вода путь найдет, потому что мы топим и это как раскаленная сковорода, грубо говоря, - это раз. А второе, самое обидное - мы небо отапливаем, а не квартиры, на первых этажах температура батарей примерно равна температуре стены», - рассказал мужчина.

Обслуживает дом компания «МУП Ленинского района», временный управляющий которой месяц назад якобы пообещал заняться проблемами дома № 74 на Урицкого. Но голуби все еще разгуливают по чердаку, а сети не одеты.

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