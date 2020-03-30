На улице Попова от заплаток на дороге не осталось и следа.

30.03.2020 | 18:56

Ремонт дороги - долго и дорого. Вместо него есть гораздо более простой способ обезопасить автомобилистов от пробитых колес. Повесить предупреждающие знаки - о неровном участке пути, о точной его длине и о необходимости соблюдать скоростной режим в 40 километров в час. А дальше люди в машинах должны своей головой думать, продолжать движение по улице Попова или выбирать менее рискованный объезд.

Правда, такая дилемма возможна не для всех. У водителей общественного транспорта дорога одна, по установленному маршруту. А учитывая, сколько раз за смену они прыгают по ухабам, получается, что эти пензенцы страдают даже больше местных жителей.

«Дорога продержалась, может, года полтора-два. Расширяли и ремонтировали - и все, одни заплатки», - рассказал житель Пензы Игорь Викторович.

Автомобилисты указывали на разбитый участок на Западной Поляне и в феврале. Тогда сотрудники ЖКХ ямы заделали так, что водители не слишком-то и обрадовались. Вместо выбоин образовались бугры. Заплатки вышли выпирающими. Теперь колесо не пробьешь, но подвеску основательно потрясешь.

«Ничего не изменилось, выбоины были везде. Немножко стало получше. Были ямы - стали бугры, нормально для наших дорог», - отметил горожанин.

Прошло чуть больше месяца, а от заплаток не осталось и следа. Некоторые препятствия объехать невозможно.

«Их каждую неделю кладут, а толку... Я там не работаю, не знаю, какой у них материал. Или они так работают. Как я могу объехать, если я на встречку выйду? Дорога и так узкая, объезжать некуда, вся подвеска убивается. Сейчас начнется ремонт, весна пришла», - пояснил водитель.

А пока лишь знаки повесили.

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