27.03.2020 | 19:13

«Когда из гвардии, иные от двора

Сюда на время приезжали,

Кричали женщины: ура!

И в воздух чепчики бросали»

Отрывок из пьесы «Горе от ума» Грибоедова невольно вспоминается за домом № 38а на улице Коммунистической. Там и долго живущие, и временно поселившиеся квартиранты, причем приехавшие как из сел, так и из разных уголков Пензы.

Существует и традиция в воздух белье бросать, о чем свидетельствует оно само - на деревьях. Одеждой местные не ограничиваются - опустошенные бутылки (правда, не из-под игристого) летят вниз. Туда же отправляются целые мешки скарба.

Старожилы утверждают, что традиция кидать из окна сложилась даже не в этом десятилетии. Сначала не все ее принимали, пытались помешать распространению, но коллектив оказался сильнее отдельных личностей. В итоге многие поддержали обряд.

Ежегодно на снегу появляются новые предметы. К примеру, в 2018-м коллекция пополнилась даже креслом.

«Это строительный мусор из квартир, мы освобождаем квартиры для новых жильцов, которые сюда заедут после расселения плохих домов. Мы собираем все в кучу, чтобы потом подогнать машину и за один раз вывезти», - рассказал житель дома Игорь.

Стоит заметить, что теперь в воздух бросают различные предметы исключительно за зданием. Перед входом чисто. Такова традиция.

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