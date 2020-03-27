27.03.2020 | 19:23

Как страшный сон вспоминают на Клары Цеткин гигантскую свалку в овраге напротив домов № 11 и 13. Она была неистребима - так казалось населению. Но теперь у многоэтажек аккуратные площадки, небольшие баки, чистота. Годами люди боролись с помойкой, призывали на помощь чиновников.

«ЖЭК-2 и администрация нам дали транспорт, и мы все отсюда вывезли. Было очень много, практически целый день вывозили, было три или четыре машины, и грузили трактором. Дворники помогали, собирали мусор, еще мужчины подходили собирали, потому что этот мусор не только с наших домов был, а еще и с частного сектора», - рассказала местная жительница Тамара Ивановна.

Пару лет назад, когда у лощины стояли баки, рядом с ними развивалась мощная свалка.

«Это не наш народ бросает, это со всего (частного сектора. - Прим. ред.) приезжают и бросают», - сообщила местная жительница Валентина Владимировна.

В те годы за уборку контейнеров отвечали управляющие компании, на деньги населения они заключали договор на транспортировку мусора с какой-либо организацией, дворник убирал участок.

С 2019-го вывоз твердых отходов стал коммунальной услугой. В Пензе ликвидацией ТКО занимается управление благоустройства и очистки, администрации района следят за порядком на площадках.

У жильцов домов № 11, 13 и 15 на улице Клары Цеткин появился шанс установить баки близ своих высоток и наконец-то уничтожить свалку.

«13-й и 11-й дома задыхались. Сколько они обращались, сколько мучились... С помощью администрации мы все-таки решили эту проблему», - пояснила пенсионерка.

Пока и населению, и чиновникам удается сохранить относительную чистоту на краю оврага. Но есть подозрения, что снег спрятал следы преступления некоторых граждан: виднеются полузанесенные пакеты.

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