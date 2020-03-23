23.03.2020 | 17:20

Большая территория пустует - и туда стекаются любители алкоголя, бродяги, те, кто ленится отнести бытовые отходы на контейнерную площадку, говорит прохожая на улице Ворошилова.

Раньше там стояли двухэтажные дома, которые признали аварийными и снесли. А строить ничего не стали. Хоть бы сквер разбили или просто выровняли участок и убрали мусор, мечтает женщина.

«Очень плохо, что такой пустырь здесь. Я все время думала, что нужно поставить здесь хотя бы мусорные баки. Здесь все загадили. Нужно как-то ЖЭКи заставить убрать это», - отметила местная жительница Ирина.

В разговоре выяснилась причина появления свалки.

«Здесь просто мусорные баки все очень далеко. Домам некуда кидать, не все люди сознательные и уносят. Получается, что многие кидают здесь», - рассказала горожанка.

По словам Ирины, возможно, не начинается строительство из-за растянувшегося расселения двухэтажек. Последнюю сровняли с землей недавно.

«Зимой, наверное, там один алкоголик жил, и его переселили, а дом снесли. И после этого началось еще хуже», - пояснила женщина.

История с расселением тянется несколько лет. Еще в 2011 году люди из соседних многоэтажек жаловались на свалку между улицами Ворошилова и Коммунистической.

«Мы купили жилье и переехали сюда, в угловую квартиру. Как раз начали сносить дома, это было почти год назад. Все это не огорожено. Местные жители устроили здесь помойку, они приносят не только строительный мусор, но и пакеты с отходами», - посетовала пензячка Людмила Ивановна.

Теперь все признанные аварийными дома снесены, но от привычки мусорить местные жители не избавились, хотя сами смотрят на бардак.

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