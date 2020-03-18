18.03.2020 | 18:48

Подрядчик успел перевезти материалы к дому № 21 на Измайлова вовремя, когда местные пути еще были подморожены.

«Ездили на маленькой «Газели», а на грузовой - с другой стороны», - рассказал мужчина.

Теперь водители, особенно хорошо знающие местность, не рискуют углубляться во дворы.

«Там не ездят у нас. Мусорка ездит и застревает постоянно. Зимой - еще более-менее», - отметил местный житель.

Дороги не было. По грунту жильцы накатали полосу, подсыпали туда кирпичей, щебня, строительного мусора. На участке стоят уличный туалет, контейнер для сбора бытовых отходов.

Территорию основательно испортила вода. Года два-три она лилась из неизвестного источника и превратила местность в болото, затапливала дворы, погреба. Долго жители искали виноватых, думали, что соседнее предприятие сбрасывает воду, что где-то бесхозные сети вышли из строя. Потом обнаружили ручей, резво бегущий из частного огорода.

Журналисты «Службы 11» обратились в администрацию Железнодорожного района, та помогла. Теперь на Измайлова ничего не течет. Остались последствия длительного наводнения - заболоченная низина с руслом от ручья.

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