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Из жизни | Пензячка не может добиться понижения температуры в квартире

18.03.2020|17:26
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Обогревают на совесть, даже с избытком: в квартире Антонины Ивановны на Ленина, 11, дышать можно с трудом - 31 градус. Пенсионерка рассказала все это в письме, в конверт вложив копию квитанции за отопление. За тепло на 78 квадратных метрах семья платит больше 3 000.

«Даже подоконник скоро растопится, а на батареях хоть картошку жарь. Невозможно дышать! У нас угловая квартира, поэтому батареи нам поставили побольше», - рассказала женщина.

Антонина Ивановна живет в пятом подъезде. Журналисты «Службы 11» поинтересовались у обитателей

других квартирах, насколько комфортна у них температура. Большинство говорили, что терпимо, но некоторые поддерживали жалующуюся пенсионерку: жарко.

«Открываем окна, задыхаемся», - сообщила Анна Степановна.

Антонина Ивановна пытается бороться. Она обращалась в управляющую компанию, в жилищную инспекцию. Уже года три звонит и пишет чиновникам.

«Пришел один мужчина, без документов прямо ввалился, сел на кухне и говорит: «Как у вас тепло здесь, хорошо». Посидел на кухне и пришел в зал. В зале замера никакого не делал. Написали ответ, что доступа не было», - пожаловалась горожанка.

Пенсионерка писала в ресурсоснабжающую компанию в 2018-м. Заплатила она тогда больше, чем зимой 2020-го, несмотря на изменение тарифов за минувшие годы, поскольку тот сезон был намного холоднее. Ей ответили: в многоэтажке стоит общедомовый прибор учета, согласно ему производятся расчеты.

Антонина Ивановна не оставит попыток добиться справедливости и собирается писать заявления заново: перетоп налицо - в квартире два термометра и оба показывают +31.

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Гость|18.03.2020 18:41|

Краны на батареии ставить не пробовала ?

Гость|18.03.2020 18:46|

Ну и убавит она краны.Понизит температуру.А платёжку получит по полному зимнему тарифу.Отопляйки пытаются на последних тёплых месяцах бабло наварить по полному тарифу.

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