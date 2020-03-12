12.03.2020 | 18:23

Стены подземного перехода на проспекте Победы, напротив завода «Электроприбор», грязны от брызг, поднятых колесами транспорта. Во время дождя настоящие волны накрывают тех, кто спускается вниз. Внутри видны потеки.

«Окатывают, подойти к подземному переходу невозможно», - пожаловалась женщина.

Помог бы защитный экран, ведь в итоге от влаги страдают не только люди, но и сама конструкция: потеки, грязь, плитка, которая отходит целыми рядами. Теперь испорчены и рисунки, нанесенные в память о Великой Отечественной войне. Те, кто часто пользуется переходом, говорят: следят за ним плохо, нужно больше внимания.

«В ужасном состоянии находится! Ремонта не было уже давно. Когда идет таяние снега, пройти невозможно», - отметила пензячка.

Подобная картина наблюдалась в 2017 году.

Как утверждает часто бывающая там женщина, проблема периодически обостряется. Такие наводнения сказываются на общем состоянии перехода.

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