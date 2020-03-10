10.03.2020 | 15:14

Устранить яму после раскопок коммунальщики решили самым простым и быстрым способом - с помощью крупной щебенки. Высыпали ее и уехали, только не учли, что строительный материал вскоре окажется даже там, где быть не должен - на тротуаре напротив дома № 22 на улице Пролетарской. Видимо, его растащило трактором при уборке снега.

«Еще дальше полетит все. Все говорят: надо только заделывать. Нужно здесь асфальт менять! Уже много лет не меняли. На Пролетарской - просто грязь, и все», - рассказала Наталья Валентиновна.

Ямы, как заявила прохожая, старые, но постоянно видоизменяются.

«Две ямы много лет. Где помойка (как идти в школу) - там тоже огромная яма все время. Бордюров здесь нет, проходить очень сложно и трудно», - пожаловалась горожанка.

Коммунальщики обязаны восстановить твердое покрытие, только Наталья Валентиновна сомневается, что новый асфальт, если будет уложен, продержится долго. Копают там часто.

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