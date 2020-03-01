01.03.2020 | 16:25

Пока в связи с повышением температуры на улице и в квартире не холодно. Но проблема не решена, говорит молодая мама с Кронштадтской, 7, про едва теплую батарею в комнате. Такой она стала в начале нового года.

«Отопление нам рано дали, в сентябре, а тут жарища была, у нас окна были открыты. И до января здесь тепло было. Потом морозы начались, вот в конце января были. Я говорю, что-то очень холодно в квартире. Мы подошли к батареям - они холодные», - рассказала Алина.

Сначала ее супруг старался исправить ситуацию своими силами.

«Муж пытался: воду сливал, отключал полностью батареи - на кухне стала горячей. В комнате уже месяц холодная. Я начала звонить с 9 февраля, подала заявку. Нам сказали: «Ждите, в течение недели придут». Неделя прошла - никого нет, холодно. Мы уехали, жили в деревне почти неделю», - описала, как развивалась ситуация, Алина.

Вероятно, где-то образовалась воздушная пробка. Молодая мама опасается, что проблема останется и на следующий отопительный сезон: текущий вот-вот закончится, а реакции нет. Обидно.

«Я им позвонила два дня назад. Они мне сказали: «Пишите жалобу, раз к вам никто не пришел». Я буду писать жалобу и обращусь на Некрасова. Ну а как? У меня маленький ребенок», - посетовала горожанка.

На улице Некрасова, 24, находится жилищная инспекция, которая контролирует работу управляющих компаний. Единственное препятствие для наказания нерадивых коммунальщиков - погода. В данное время при проверке в квартире термометр покажет больше 18 градусов тепла.

Алине следовало обращаться в ведомство раньше, когда стояли морозы. Тогда она имела бы право и на перерасчет платы. Тем не менее официальная, а не телефонная жалоба должна подействовать.

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