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Из жизни | В Пензе обитатели маневренного фонда мокнут под протекающей крышей

11.12.2019|15:39
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Пережить пожар, а потом терпеть постоянное подтопление выпало на долю семьи Нины Ивановны. Частный дом сгорел, людей переселили в маневренный фонд в 5-м Виноградном проезде, 22. Над комнатами на 9-м этаже крыша протекает. Пенсионерка не снимает сапоги.

«Тут болото, я подтерла. Течет, пока спим ночью, постоянно грибок, плесень. Дети сейчас в школе, а придут - и не снимают обувь. Потому что здесь нельзя детям находиться», - рассказала женщина.

Вода капает без остановки. Страдает не только девятый этаж. Жительница дома Анастасия показала, что происходит под их жильем на восьмом.

«Мы как воду ни вытираем, все равно не успеваем. В комнате еще очень сильно течет, доходит до седьмого этажа. Капает, а когда дождь сильный или снег тает, у нас прямо стеной льется вода», - пожаловалась она.

Дом проблемный, в нем много должников, управляющие компании не рвутся заниматься местными бедами. Одна организация обанкротилась, вторая, теперь за обслуживание отвечает УК «Жилье-10».

На днях с кровли сбрасывали снег. Но необходим капитальный ремонт, думать о проведении которого должен департамент ЖКХ. Это учреждение несет ответственность за состояние маневренного фонда.

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Гость|11.12.2019 19:08|

Наш дом обслуживает жэмуп 7. Эх вы писаки

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