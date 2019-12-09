09.12.2019 | 15:52

На контейнерную площадку на проспекте Победы словно враги напали. Противостоять конструкция не смогла и сдала слабые позиции.

«Ее здесь уже давно поломали», - рассказал мужчина.

«Да она отродясь такая и была. Я и не помню, когда она была в приличном виде», - пояснил прохожий.

Пользуются конструкцией жильцы нескольких домов на проспекте Победы: № 82, 84, 86 и других, из частного сектора поблизости тоже, бывает, приносят отходы.

Именно местных обитателей винят сторонники чистоты и порядка в разрушении площадки. Ведь ее перенесли и огородили не так давно.

«Ту зиму просто лежала, летом поправили. То и дело мебель ломают, вытаскивают и к этой стене приставляют. Она нагибается, не сегодня завтра свалится и опять будет под снегом. В том году стенка валялась всю зиму», - сообщила местная жительница.

Площадка внесена в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов в областном центре.

Недавно тему уборки обсуждали на сессии думы.

«Территории города Пензы, которые являются не отмежеванными, они априори считаются муниципальной территорией. Площадки расположены на муниципальной территории - полномочии по их содержанию лежат на муниципалитете», - рассказал начальник УЖКХ г. Пензы Александр Утин.

То есть восстанавливать конструкцию, разбитую местными жителями, предстоит на бюджетные деньги, которых и так не хватает на все городские нужды.