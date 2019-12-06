06.12.2019 | 15:45

«Эту стену я просто ее заклеила, попросила человека. И розетку заклеила, потому что било током, полы все были в воде», - пожаловалась Людмила Андреевна.

Жительница верхнего этажа дома на Минской, 2, утверждает, что ее затопило из-за дырявой крыши, но она все равно сделала ремонт.

«Сняли все, я нанимала человека, он все забетонировал, а теперь я буду класть плитку», - рассказала женщина.

По ее словам, впервые она проблема подтопления проявилась еще в 2017-м.

«Они замельтешили, потому что я написала мэру города, а мэр города - в госинспекцию. Два дня назад два парня приходили, а я там попросила аудиторскую проверку сделать», - пояснила Людмила Андреевна.

По телефону журналисты «Службы 11» связались с председателем кооператива, но встретиться с ними та не захотела, сказав лишь, что кровля в порядке, потому и потеков внутри квартиры нет. Она связала обвинения с личным отношением соседки.