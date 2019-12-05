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Из жизни | Пензячке мешает жить шум в квартире по ночам

05.12.2019|18:53
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Прислушивается к звукам в квартире жительница проспекта Победы, 96е. Она утверждает, что слышит гул, причем как на кухне (от стены), так и в комнате (от стояка). Приглашала к себе специалистов из организации, которая обслуживает дом.

«Уже третий сегодня, молодой парень, хороший, говорит: «Буду заниматься этим делом». Ночью так сильно слышно», - рассказала жительница дома Галина Григорьевна.

По словам пенсионерки, коммунальщики попытались изолировать трубу, но не помогло.

Журналисты «Службы 11» во время съемки отчетливого и громкого звука не услышали. Галина Григорьевна заверила, что уровень периодически меняется.

«В общем, я сплю (часа два-три), и тут, а еще и на кухне как начнет греметь! Там сосед в 2018 году купил квартиру и начал делать ремонт: стену рубил, ночью что-то строил. Я понимаю, что это стройка, что нужно делать ремонт, что у всех деньги разные. Он включает какую-то аппаратуру, я не знаю, что, - а потом свет погас! Слышу: и он перестал шуметь», - пояснила горожанка.

В итоге женщина написала заявления в различные инстанции. Осталось дождаться замеров звука. Если показатели окажутся выше нормы, то жилищная инспекция проведет проверку.

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Гость|05.12.2019 19:12|

Это от безделья.

Гость|05.12.2019 19:15|

Всё ништяк,вокруг шум...пусть так,не кипишуй

Гость|05.12.2019 19:19|

Это шиза....-сейчас нет, но как только вы уйдете, шум сразу начнется...

Гость|05.12.2019 19:21|

Пусть сама обмотается изоляцией... Может поможет...

Имя: Гость
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