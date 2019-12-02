02.12.2019 | 16:21

Против переноса уличного туалета выступают некоторые жители улицы Измайлова. Люди из нескольких строений с номерами 51, 55, 55а говорят, что из-за расширения территории детского сада синюю кабинку сместят от нового забора ближе к их двухэтажкам и сушилке. Правда, до самого дошкольного учреждения расстояние все равно небольшое - клозет получится как раз напротив ворот.

«У нас рядом сушилка здесь. Вонь, грязь, плюс еще у нас здесь будет помойка? Представьте, как мы будем дышать здесь, чем дышать?» - пожаловалась местная жительница Галина Николаевна.

Контейнеры, по словам жителей, также перекочуют на новое место ближе к домам. Такое соседство нам не нужно, говорят жители двухэтажек, которые почти поголовно создали свою систему канализации: вывели трубы к индивидуальным выгребным ямам.

«У нас у всех здесь есть туалеты, а вот в тех дальних домах нет. Это издалека будут теперь сюда в туалет ходить», - рассказала женщина.

Есть еще одна причина, почему нельзя переносить туалет на новое место, доказывают выступающие против. Рядом пролегает водопровод. Старый.

«Вода идет в эти все дома и в те, и в детский сад здесь труба идет. Я работала заведующей в этом детском саду, поэтому все это знаю. Здесь идет труба для пожарного гидранта, из пожарного гидранта идет в здание и в прачечную вода. Конечно, будет подмес воды обязательно», - отметила местная жительница Валентина Ивановна.

Ведь старые трубы периодически ломаются. И уже, по словам местных, подполы полны.