Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 дек 2019|18:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  71.21  |  $  64.48

Из жизни | Жители улицы Измайлова выступили против переноса уличного туалета

02.12.2019|16:21
Печать

Против переноса уличного туалета выступают некоторые жители улицы Измайлова. Люди из нескольких строений с номерами 51, 55, 55а говорят, что из-за расширения территории детского сада синюю кабинку сместят от нового забора ближе к их двухэтажкам и сушилке. Правда, до самого дошкольного учреждения расстояние все равно небольшое - клозет получится как раз напротив ворот.

«У нас рядом сушилка здесь. Вонь, грязь, плюс еще у нас здесь будет помойка? Представьте, как мы будем дышать здесь, чем дышать?» - пожаловалась местная жительница Галина Николаевна.

Контейнеры, по словам жителей, также перекочуют на новое место ближе к домам. Такое соседство нам не нужно, говорят жители двухэтажек, которые почти поголовно создали свою систему канализации: вывели трубы к индивидуальным выгребным ямам.

«У нас у всех здесь есть туалеты, а вот в тех дальних домах нет. Это издалека будут теперь сюда в туалет ходить», - рассказала женщина.

Есть еще одна причина, почему нельзя переносить туалет на новое место, доказывают выступающие против. Рядом пролегает водопровод. Старый.

«Вода идет в эти все дома и в те, и в детский сад здесь труба идет. Я работала заведующей в этом детском саду, поэтому все это знаю. Здесь идет труба для пожарного гидранта, из пожарного гидранта идет в здание и в прачечную вода. Конечно, будет подмес воды обязательно», - отметила местная жительница Валентина Ивановна.

Ведь старые трубы периодически ломаются. И уже, по словам местных, подполы полны.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!