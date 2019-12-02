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Из жизни | Пензячку расстроила невозможность пользоваться льготами на транспорте

02.12.2019|16:31
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Визиты к врачу дорого обходятся, жалуется Людмила Васильевна, из-за того, что направляют к узким специалистам в разные точки города. В центре, на улице Пушкина, количество маршрутов общественного транспорта большой вместимости сократилось, а в микроавтобусах не учитываются льготы. Приходится переплачивать.

«До 2000 года здесь ходили пять видов большого транспорта: три автобуса и два троллейбуса. Сейчас ходит один троллейбус - утром два рейса и вечером. У меня льготы. Я хочу пользоваться, потому что мне дешевле, и так всем пожилым людям. Все отбирают последнее», - посетовала женщина.

И цены за проезд в маршрутках и автобусах частных компаний недавно выросли. Троллейбуса же не дождешься, говорит льготница. Вот и приходится платить больше.

«То он где-то в заторе, то он сошел с рейса, по 40 минут приходится ждать. Нас пересадили на маршрутки, маршрутки - тоже опасный вид транспорта, он не подходит для пожилых людей, для детей. Нам дорого и неудобно», - возмутилась пенсионерка.

Особенно остро проблема проявляется теперь, при минусовой температуре, когда ждать муниципальный транспорт, где действуют льготы, приходится на холоде.

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