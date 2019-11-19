Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|18:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  70.87  |  $  63.97

Из жизни | На ул. Пацаева местные коллекционеры устроили склады старой мебели

19.11.2019|15:04
Печать

Один склад старой мебели, второй, третий - и все в пределах дома № 7 на Пацаева. Поодаль разобранный шкаф, но, похоже, детали от него тоже переносили именно к 7-й многоэтажке.

«Это в нашем подъезде женщина собирает остатки мебели. Мужчина еще, но он собирает железки», - рассказала местная жительница.

Журналисты 11 канала попытались выяснить цели этой запасливости, для чего люди складируют старые предметы. Встретилась местный дворник. Она призналась, что один склад в кустах у дома принадлежит ей, планирует когда-нибудь перебазировать все предметы на дачу. От кучи у соседней многоэтажки женщина открестилась.

«Здрасьте пожалуйста, откуда это мое? Это выносили мебель», - отметила она.

Вот так и обрастают Пацаева, 7, и окрестности свалками, из кому-то якобы нужных предметов. Они перекочевывают с ближайшей контейнерной площадки в кусты, а оттуда периодически поборники чистоты транспортируют в баки. Если часть не оседает в квартирах запасливых горожан. Вот такой круговорот старых вещей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!