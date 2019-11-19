19.11.2019 | 15:04

Один склад старой мебели, второй, третий - и все в пределах дома № 7 на Пацаева. Поодаль разобранный шкаф, но, похоже, детали от него тоже переносили именно к 7-й многоэтажке.

«Это в нашем подъезде женщина собирает остатки мебели. Мужчина еще, но он собирает железки», - рассказала местная жительница.

Журналисты 11 канала попытались выяснить цели этой запасливости, для чего люди складируют старые предметы. Встретилась местный дворник. Она призналась, что один склад в кустах у дома принадлежит ей, планирует когда-нибудь перебазировать все предметы на дачу. От кучи у соседней многоэтажки женщина открестилась.

«Здрасьте пожалуйста, откуда это мое? Это выносили мебель», - отметила она.

Вот так и обрастают Пацаева, 7, и окрестности свалками, из кому-то якобы нужных предметов. Они перекочевывают с ближайшей контейнерной площадки в кусты, а оттуда периодически поборники чистоты транспортируют в баки. Если часть не оседает в квартирах запасливых горожан. Вот такой круговорот старых вещей.