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Из жизни | Пешеходам не хватает защитных экранов на улице Ленина

13.11.2019|15:15
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Очередная зима на подходе, и в городе определяются потенциально опасные участки. Например, на улице Ленина есть тротуар, примыкающий к проезжей части. Из-за этого в дождь людей окатывает водой, а с приходом холодов около Центра культуры и досуга начнутся иные проблемы.

«Нет ограждений. Будет зима, гололед, и люди станут скользить и падать под главную дорогу. Это основная дорога, весь транспорт здесь идет», - отметил мужчина.

Защитные экраны спасут и от брызг, и от падения, решение не очень затратное, уверен житель улицы Ленина. С ним не согласны ответственные лица.

«Я не раз звонил на эту тему, а у нас, оказывается, денег нет, чтобы заборчик поставить. Зимой вообще не чистят, идешь вдоль здания - сосульки висят над головой. Вроде бы дворец красивый сделали, отремонтировали, но пока дойдешь с остановки «Гагарина», тебя всего обрызжут», - констатировал Геннадий Васильевич.

Борец за права пешеходов доказывает: тротуаром пользуется много пензенцев - как местных, так и приезжающих в ЦКиД на концерты. Бывают тут и мамы с колясками.

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