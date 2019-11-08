08.11.2019 | 15:46

У Детского парка в Арбекове работа кипит. Специалисты муниципальной организации сгребают в кучи сухую листву и собирают ее в мешки - наводят порядок перед зимой. Там в целом и без того чисто, ухожен участок со скамейками, дорожка заасфальтирована.

Напротив - резкий контраст. Тоже зона для отдыха и прогулок, но крайне заброшенная.

«Вот с той стороны нормально все, тут - только вот маленько. Там работают люди, а здесь никто не работает», - отметил горожанин.

По зебре пензенцы выбираются из забытого уголка в цивилизованный. Но кому-то приходится возвращаться и, смотря на кусты с кучками мусора, спотыкаться на кочках на разбитых дорожках. Ни одной ровной тропы нет, куски асфальта попадаются под ноги.

«Я здесь живу с 1972 года. Как дорожку посыпали, так она до сих пор в таком состоянии находится. Если девушки идут на каблуках, мне прямо жалко их порой бывает», - рассказала женщина.

Выводит разбитая тропа к тротуару на проспекте Победы с видом на памятный знак - самолет-истребитель. Не городские задворки, но до чего же запущен сквер, отмечают пензенцы.