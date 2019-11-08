Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 ноя 2019|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Из жизни | Жители Пензы назвали сквер на проспекте Победы запущенным

08.11.2019|15:46
Печать

У Детского парка в Арбекове работа кипит. Специалисты муниципальной организации сгребают в кучи сухую листву и собирают ее в мешки - наводят порядок перед зимой. Там в целом и без того чисто, ухожен участок со скамейками, дорожка заасфальтирована.

Напротив - резкий контраст. Тоже зона для отдыха и прогулок, но крайне заброшенная.

«Вот с той стороны нормально все, тут - только вот маленько. Там работают люди, а здесь никто не работает», - отметил горожанин.

По зебре пензенцы выбираются из забытого уголка в цивилизованный. Но кому-то приходится возвращаться и, смотря на кусты с кучками мусора, спотыкаться на кочках на разбитых дорожках. Ни одной ровной тропы нет, куски асфальта попадаются под ноги.

«Я здесь живу с 1972 года. Как дорожку посыпали, так она до сих пор в таком состоянии находится. Если девушки идут на каблуках, мне прямо жалко их порой бывает», - рассказала женщина.

Выводит разбитая тропа к тротуару на проспекте Победы с видом на памятный знак - самолет-истребитель. Не городские задворки, но до чего же запущен сквер, отмечают пензенцы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!