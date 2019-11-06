06.11.2019 | 15:15

Обычно кошки любят теплотрассы. Животные жаждут погреться там, не в снегу же морозить лапки. А на проспекте Победы камеры, откуда поступает горячий воздух, ценятся людьми.

Из-под крышек колодцев выбивается пар, позволяющий хоть чуть прийти в себя после прогулок при минусовой температуре. Неподалеку от одной из конструкций стоит стул. Его активно используют жители. Когда не льет дождь, не падает снег, люди выходят подышать свежим воздухом. Есть среди них и плохо переносящие холод.

«Ну это старики выходят, иногда им тяжело передвигаться. Они с собой берут стульчики, оставляют. Это же теплотрасса», - рассказал Александр Иванович.

Зимой внутренний горячий воздух, на выходе соприкасаясь с наружным ледяным, превращал растения поблизости в произведения искусства.

«Это не только здесь парит. Вот наш дом, он двойной, там тоже парит - ужас!» - возмутилась пенсионерка.

Стоящий поодаль стул, как водится, недолго оставался в одиночестве. Рядом с ним жители тут же положили части мебели, кто-то принес аварийное ограждение. Похоже, скоро все перекочует на местную автостоянку.

Землю водители укрепляют с помощью подручных средств, загораживают участки. Пожилые любители посиделок на воздухе рискуют лишиться места отдыха. Не успеют оглянуться, как оно станет частью стихийной парковки.